Прокуратура Луганщины создала реестр пострадавших от российской агрессии

20.05.2020 08:00

Прокуратура Луганской области сообщила о введении реестра пострадавших физических и юридических лиц от преступлений, совершенных на временно оккупированной территории или связанных с агрессией России против Украины. Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Это позволит гражданам получить соответствующий процессуальный статус - статус потерпевшего, установить размер причиненного ущерба и обратиться в суд для их последующего возмещения", - отмечается в информации.

В прокуратуре предлагают пострадавшим от войны с Россией обратиться для внесения их данных в реестр. Речь идет о получении ущерба от обстрелов или уничтожения, повреждения или похищения имущества.