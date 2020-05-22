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Зеленский присвоил погибшему на Донбассе комбату "Луганска-1" звание Героя Украины

22.05.2020 12:00
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Зеленский присвоил погибшему на Донбассе комбату "Луганска-1" звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру батальона "Луганск-1" Сергею Губанову, который погиб на фронте во время выполнения задания командования штаба ООС, сообщает ТСН.
Соответствующий указ 21 мая обнародовали на сайте президента Украины.
"За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Губанову Сергею Леонидовичу - полковнику полиции (посмертно)", - говорится в документе.
Отметим, что Губанов был одним из милиционеров, которые в 2014 году не изменили присяге и не перешли на сторону террористов "ЛНР". С тех пор он служил в зоне АТО на Донбассе.



Теги: Донбасс, Луганск, награда, герой Украины, комбат, Зеленский
 
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