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Архив - Луганская область

Волонтеры передали соцработникам прифронтового Троицкого электровелосипеды

25.05.2020 09:00
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Волонтеры передали соцработникам прифронтового Троицкого электровелосипеды

Два трехколесных электровелосипеда от гуманитарной миссии «Пролиска», приобретенные при финансовой поддержке UNHCR Ukraine — "Aгентство ООН у справах біженців в Україні" передали социальным работникам, ухаживающим за немобильными и маломобильными пожилыми людьми в прифронтовом селе Троицкое Луганской области. Об этом сообщил глава миссии Евгений Каплин, передает Cxid.info.
По словам Каплина, у соцработниц около 30 подопечных, которых они продолжают посещать, в том числе и все время карантина, выполняя работу по дому, предоставляя еду и предметы первой необходимости.
Также соцработницам передали жидкое мыло и дезинфекторы для рук от УВКБ ООН и подгузники для взрослых для их подопечных в селе, приобретенные при поддержке Украинского гуманитарного фонда (UHF).



Теги: волонтер, велосипед, социальная помощь
 
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