В ОРЛО от COVID-19 умер шестой человек

26.05.2020 12:00

Медики "ЛНР" за сутки зарегистрировали один летальный случай от COVID-19. Об этом сообщили в "минздраве республики".

"За сутки выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом пять человек. Кроме того, зарегистрирован один летальный случай", - говорится в сообщении.

"Всего по состоянию на 9.00 26 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 384. Выписаны – 184 человека, летальных случаев – шесть", - уточнили в "минздраве".