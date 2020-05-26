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В ОРЛО от COVID-19 умер шестой человек
26.05.2020 12:00
Медики "ЛНР" за сутки зарегистрировали один летальный случай от COVID-19. Об этом сообщили в "минздраве республики".
"За сутки выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом пять человек. Кроме того, зарегистрирован один летальный случай", - говорится в сообщении.
"Всего по состоянию на 9.00 26 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 384. Выписаны – 184 человека, летальных случаев – шесть", - уточнили в "минздраве".
Теги: статистика, ЛНР, COVID-19
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