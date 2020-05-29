На Луганщине возобновляются занятия в учебных заведениях

29.05.2020 15:00

В Луганской области с 1 июня начнутся занятия в учебных заведениях в группах не более 10 человек, защита научных работ и выдача документов об образовании, а также проведение профессионально-практической подготовки, государственной квалификационной аттестации в учреждениях профессионально-технического образования, подготовительных мероприятий к практике на производстве, лабораторных работ и тренажерных занятий, аттестации соискателей высшего образования и т.д, передает cxid.info.

Об этом сообщают в Луганской областной государственной администрации.