В ОРЛО зарегистрировали 396 случаев заболевания COVID-19

29.05.2020 12:00

Медики "ЛНР" зарегистрировали 3 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства здравоохранения ЛНР".

Всего по состоянию на 29 мая в "ЛНР" 396 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19, выписаны 288 человек, летальных случаев – шесть.