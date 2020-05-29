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Архив - Луганская область

В ОРЛО зарегистрировали 396 случаев заболевания COVID-19

29.05.2020 12:00
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В ОРЛО зарегистрировали 396 случаев заболевания COVID-19

Медики "ЛНР" зарегистрировали 3 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства здравоохранения ЛНР".
Всего по состоянию на 29 мая в "ЛНР" 396 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19, выписаны 288 человек, летальных случаев – шесть.



Теги: статистика, ЛНР, COVID-19
 
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