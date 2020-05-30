Через КПВВ «Станица Луганская» пропустили группу остро нуждающихся

30.05.2020 16:00

Сегодня был организован переход людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, через закрытый из-за карантина КПВВ «Станица Луганская», передает cxid.info.

Об этом сообщила представитель "ЛНР" в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.

«Сегодня в соответствии достигнутой договоренностью по согласованным спискам были в очередной раз пропущены люди, которые оказались в (сложной) ситуации из-за коронавируса. Были пропущены люди с территории ЛНР и также были пропущены люди с территории Украины», — сказала Кобцева.

«Следующий пропуск состоится, (после того) как будет достигнута (новая) договоренность», — добавила она.