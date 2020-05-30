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В "ЛНР" количество заболевших COVID-19 превысило 400
30.05.2020 17:00
Медики "ЛНР" зарегистрировали 405 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в "республике". Об этом сообщили в пресс-службе "миниздрава ЛНР".
В "минздраве" уточнили, что в "ЛНР", согласно проведенным исследованиям 29 мая, выявлено девять новых случаев заболевания COVID-19, выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом 18 человек.
Всего по состоянию на 30 мая выписаны 306 человек, летальных случаев — шесть.
Теги: статистика, ЛНР, COVID-19
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