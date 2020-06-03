Глава Луганской ОВГА выступил против открытия КПВВ в Станице Луганской

03.06.2020 08:00

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что открытие КПВВ Станица Луганская следует отложить. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

По его словам, открывать контрольный пункт выезда-выезда необходимо, но этот процесс надо немного отложить в связи с большим количеством зараженных коронавирусом на неподконтрольной территории области.

Гайдай добавил, что единственным исключением являются 350 детей с неподконтрольной территории, которые будут сдавать у нас ВНО.

"Детям будет сделан анализ и температурный скрининг", - сказал он.