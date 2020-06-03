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В ОРЛО исключили украинский язык из школьной программы
"Министерство образования и науки" "ЛНР" исключило изучение украинского языка из базовой части учебных планов общеобразовательных учреждений "республики" на 2020-2021 учебный год. Об этом сообщила "заместитель министра образования и науки" Ольга Жданова.
Она рассказала, что ранее управления образования в городах и районах "республики" провели социологические опросы родителей школьников о необходимости изучения тех или иных дисциплин, в том числе украинского языка. На основании опросов были разработаны соответствующие методические рекомендации для общеобразовательных учебных учреждений.
"Что касается вопроса украинского языка, то впервые в следующем учебном году, согласно тем методическим рекомендациям, которые я упомянула, украинский язык выведен из базовой части. То есть он больше не является тем предметом, который входит в базовую часть (учебных планов)", - сообщила замминистра.
"На сегодняшний момент родителям будет предложено либо изучение украинского языка в количестве одного часа в неделю в той части, которая формируется участниками образовательного процесса. Также дан выбор родителям изучать их детьми украинский язык в качестве факультатива, который не предполагает оценивание за изучение данного предмета", - рассказала она.
Теги: Донбасс, школа, украинский язык, ЛНР
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