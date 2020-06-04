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Архив - Луганская область

Словакия передала три автомобиля скорой помощи для КПВВ "Станица Луганская"

04.06.2020 09:00
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Словакия передала три автомобиля скорой помощи для КПВВ "Станица Луганская"

В Киеве при участии заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара состоялась церемония передачи Украине гуманитарной помощи от Словакии – трех автомобилей скорой помощи. Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
В дальнейшем скорые будут переданы официальным получателем, международной благотворительной организацией "Международная Медицинская Помощь", в Луганскую область для нужд КПВВ "Станица Луганская".



Теги: Словакия, скорая помощь, автомобиль, Станица Луганская
 
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