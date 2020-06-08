В Луганске вторые сутки не работает Vodafone

08.06.2020 15:00

Во временно оккупированном Луганске вторые сутки нет мобильной связи оператора Vodafone Ukraine. Об этом сегодня сообщили LIGA.net местные жители.

"Связь пропала еще вчера примерно с 04:00 по всему городу. При этом местный оператор Лугаком работает", - отметил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой собеседник добавил, что официально никто причину им не сообщает. "Может, глушат специально - это не исключено, а может, и очередные учения проводят", - написал он.

Луганчанка Александра уточнила, что возможно поврежден кабель на неподконтрольной территории. "Но никто не будет спешить его ремонтировать. Они (террористы, - ред.) заинтересованы в местных мобильных операторах", - сказала она.