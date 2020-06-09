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"ЛНР" отказалась открывать КПВВ "Станица Луганская"
Так называемая "Луганская народная республика" не будет открывать контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской со своей стороны. Таким образом, пропуск не возобновится с 10 июня. Об этом заявила "представитель ЛНР" Ольга Кобцева, передает РБК-УКРАИНА со ссылкой на сепаратистские СМИ.
По ее словам, украинская сторона в одностороннем порядке возобновляет пропуск.
"Я публично заявляю о том, что контрольный пункт пропуск в Станице Луганской завтра работать не будет… Это (заявление Украины, - ред.) было одностороннее заявление", - отметила она.
Кобцева также призвала жителей оккупированных районов не прибывать завтра на пункт пропуска, поскольку его работа возобновится только после достигнутых соглашений о мерах контроля с украинской стороной. В то же время продолжится пропуск людей по гуманитарным причинам.
Теги: ЛНР, Станица Луганская, КПВВ
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