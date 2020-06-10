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В очереди на КПВВ «Станица Луганская» потерял сознание мужчина
10.06.2020 13:00
На КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) сегодня, 10 июня, мужчина потерял сознание в очереди. Об этом сообщают мониторы БФ «Право на защиту».
Плохо стало мужчине 47-ми лет. Его забрала «скорая».
«На 10:45 на КПВВ находилось примерно 50 человек. Процесс пересечения со стороны подконтрольной Украине территории начался в 11:00», – отметили наблюдатели. В то же время, группировка «ЛНР» отказывается открывать пункт пропуска со своей стороны.
Теги: Донбасс, мужчина, скорая помощь, Станица Луганская, КПВВ
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