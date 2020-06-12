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В "ЛНР" озвучили порядок пересечения КПВВ в Станице Луганской

12.06.2020 11:00
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В "ЛНР" озвучили порядок пересечения КПВВ в Станице Луганской

Жители ОРЛО могут попасть на подконтрольную Украине территорию и обратно лишь согласовав это с так называемым "министерством иностранных дел ЛНР", передает Depo.Донбасс.
Об этом заявила представитель "ЛНР" Ольга Кобцева в эфире радиостанции "Вести плюс Луганск".
По ее словам, принцип пропуска людей через КПВВ "Станица Луганская" на линии соприкосновения в условиях пандемии коронавируса остается ограниченным.
"Граждане, которые желают пересечь линию столкновения, обращаются в министерство иностранных дел. И уже МИД будет информировать людей, в какой день и в какое время они могут пересечь линию соприкосновения с одной стороны и с другой", — сказала Кобцева.



Теги: ЛНР, пропуск, Станица Луганская, КПВВ
 
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