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Архив - Луганская область

Вчера через КПВВ "Станица Луганская" пропустили 120 человек

14.06.2020 08:00
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Вчера через КПВВ "Станица Луганская" пропустили 120 человек

Линию разграничения через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" в обе стороны 13 июня пересекли 120 человек. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
"С 7:00 по 13:00 осуществлялся пропуск людей с временно неподконтрольной правительству Украины части Донбасса, а с 13:00 до 17:00 - в обратном направлении. За это время в обе стороны линию разграничения пересекло 120 граждан 90 на подконтрольную правительству Украины территорию и 30 в обратном направлении", - отметили в штабе ООС.
В штабе ООС отмечают, что в районе проведения ООС 10 июня частично восстановлено пропуск лиц и транспортных средств на двух украинских КПВВ - "Марьинка" и "Станица Луганская". Пересечение линии разграничения несколько дней подряд блокируют представители российской оккупационной администрации.



Теги: Донбасс, Станица Луганская, КПВВ
 
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