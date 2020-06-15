За воскресенье КПВВ "Станица Луганская" смог пересечь 181 человек

15.06.2020 16:00

14 июня, на КПВВ «Станице Луганской» отмечался аншлаг. На территорию Украины прошло 75 человек. На территорию "ЛНР" смогли попасть 106 человек, сообщает БФ «Право на захист».

«Ни жара и палящее солнце, ни риск бесполезно потратить время не остановили людей – сегодня только со стороны подконтрольной территории на пересечение ожидали более 100 человек», – уточняют правозащитники.

Двое из проехавших в Украину были освобождены от необходимости самоизоляции и установления мобильного приложения «Дій вдома», так как ехали на сдачу ВНО. 45 человек установили приложение и направились на самоизоляцию, а 11 человек были направлены на обсервацию.

Уточним, "ДНР" и Украина еще не согласовали режим работы и механизм пропуска граждан.