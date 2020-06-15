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Архив - Луганская область

За воскресенье КПВВ "Станица Луганская" смог пересечь 181 человек

15.06.2020 16:00
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За воскресенье КПВВ "Станица Луганская" смог пересечь 181 человек

14 июня, на КПВВ «Станице Луганской» отмечался аншлаг. На территорию Украины прошло 75 человек. На территорию "ЛНР" смогли попасть 106 человек, сообщает БФ «Право на захист».
«Ни жара и палящее солнце, ни риск бесполезно потратить время не остановили людей – сегодня только со стороны подконтрольной территории на пересечение ожидали более 100 человек», – уточняют правозащитники.
Двое из проехавших в Украину были освобождены от необходимости самоизоляции и установления мобильного приложения «Дій вдома», так как ехали на сдачу ВНО. 45 человек установили приложение и направились на самоизоляцию, а 11 человек были направлены на обсервацию.
Уточним, "ДНР" и Украина еще не согласовали режим работы и механизм пропуска граждан.



Теги: Станица Луганская, КПВВ, ситуация
 
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