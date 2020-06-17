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Вчера через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 155 человек
17.06.2020 12:00
16 июня, КПВВ «Станица Луганская» работал с 7:00 до 18:00. «За это время линию разграничения в обе стороны пересекли 155 граждан. Еще 2 человека оккупационные администрации не пропустили на неподконтрольную украинской власти часть Донбасса», – сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В штабе ООС подчеркивают, что гарантии успешного пересечения линии разграничения нет, потому что НВФ «ЛНР» при предоставлении разрешения на пересечение линии разграничения руководствуются так называемыми «списками желаемых лиц». Соответственно, попытки свободного перемещения людей в обоих направлениях время от времени ими блокируются.
Теги: Донбасс, Станица Луганская, КПВВ
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