- Пасечник изменил порядок въезда в "ЛНР" через КПВВ "Станица Луганская"17:00
- В "ЛНР" разрешили выезд в Россию за паспортами РФ10:00
- 17 июня через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 159 человек09:00
- Оккупанты на неделю перекроют движение в центре Луганска17:00
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 17 июня14:00
- Вчера через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 155 человек12:00
- В Луганске вооруженные боевики разогнали очередь за пропусками для КПВВ10:00
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 16 июня14:00
- За воскресенье КПВВ "Станица Луганская" смог пересечь 181 человек16:00
- С 15 июня отменяется обязательная обсервация для жителей ОРДЛО и Крыма при въезде в Украину16:00
Пасечник изменил порядок въезда в "ЛНР" через КПВВ "Станица Луганская"
В ОРЛО изменился порядок въезда с подконтрольной Украине территории через КПВВ "Станица Луганская", передает Cxid.info.
Главарь "ЛНР" Пасечник внес изменения в указ "О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская".
"Въезд граждан, имеющих регистрацию по месту жительства на территории ЛНР, осуществляется по документам, подтверждающим такой факт", — говорится в указе.
"Въезд лиц, не имеющих регистрации по месту жительства на территории ЛНР, осуществляется по спискам, формируемым постоянно действующей группой, созданной в соответствии с пунктом 5 указа главы ЛНР от 23 марта 2020 года "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности", при наличии одного из следующих оснований:
— проживание родственников на территории ЛНР,
— с целью осуществления лечения на территории ЛНР,
— с целью обучения на территории ЛНР,
— необходимость ухода за больным, проживающим на территории ЛНР,
— в связи с погребением близкого родственника, родственника или близкого лица, проживающего на территории ЛНР".
При этом "въезд граждан на территорию ЛНР с территории Украины и выезд граждан с территории ЛНР на территорию Украины осуществляется с 7.00 до 19.00".
Указом определено, что "списки для въезда граждан, не имеющих регистрации по месту жительства на территории ЛНР, формируются на основании заявок и документов, подтверждающих основание для въезда, направляемых на электронный адрес [email protected]".
Теги: Донбасс, правила, Станица Луганская, КПВВ, Пасечник
- Что нужно знать о новом порядке перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе
- На КПВВ «Станица Луганская» умерла женщина
- Глава Луганской ОВГА выступил против открытия КПВВ в Станице Луганской
- Еще две смерти на совести террористов: на линии разграничения умерли пенсионеры с оккупированных территорий
- Глава МИД Литвы увидел горькую правду донбасского пункта пропуска
- На КПВВ Станица Луганская — километровые очереди. ВИДЕО
- Пасечник изменил порядок въезда в "ЛНР" через КПВВ "Станица Луганская"17:00
- В "ЛНР" разрешили выезд в Россию за паспортами РФ10:00
- 17 июня через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 159 человек09:00
- Оккупанты на неделю перекроют движение в центре Луганска17:00
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 17 июня14:00
- Вчера через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 155 человек12:00
- В Луганске вооруженные боевики разогнали очередь за пропусками для КПВВ10:00
- Пушилин рассказал, кого будут пропускать через линию разграничения09:00
- В результате обстрела Авдеевки ранена мирная жительница17:00
- В ОРДО за сутки от коронавируса умерли сразу 5 человек16:00
- Пасечник изменил порядок въезда в "ЛНР" через КПВВ "Станица Луганская"17:00
- Украинские дизайнеры создали "персональные офисы" для работы "на удаленке"16:00
- В Госпогранслужбе Украины ответили на актуальные вопросы пересечения границы (ВИДЕО)15:00
- Рада отменила ВНО и ГИА в этом году14:00
- У Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирус13:00
- Определился первый финалист Кубка Украины по футболу (ВИДЕО)12:00
- В Украине растет количество новых случаев COVID-19 за сутки11:00
- В "ЛНР" разрешили выезд в Россию за паспортами РФ10:00
- 17 июня через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 159 человек09:00
- В Молдове зафиксирован суточный антирекорд по числу зараженных COVID08:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики15:00
- Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды18:00
- Что мешает отыскать стоящую работу в Донецкой области09:00
- Поддержка в трудные времена. Что предлагает государство аграриям?13:00
- Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі18:00
- Пушилин рассказал, кого будут пропускать через линию разграничения
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 16 июня
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 17 июня
- В Луганске вооруженные боевики разогнали очередь за пропусками для КПВВ
- В Краматорске нашли пропавший пять лет назад бронетранспортер
- В "ДНР" заявили о похищении украинскими силовиками боевика, ранее освобожденного по обмену
- Пасечник изменил порядок въезда в "ЛНР" через КПВВ "Станица Луганская"
- Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля
- В ОРДО за сутки от коронавируса умерли сразу 5 человек
- "ПриватБанк" предупредил о новой схеме мошенников