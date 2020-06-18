В "ЛНР" разрешили выезд в Россию за паспортами РФ

18.06.2020 10:00

В Луганске "Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия" разрешила выезд за паспортами РФ лицам, получившим уведомление о готовности к выдаче документа, передает Cxid.info.

Об этом сообщили в пресс-службе "правительства".

Ранее перевозка луганчан к пунктам получения паспортов Российской Федерации на территории РФ была временно приостановлена в связи с угрозой распространения коронавируса.