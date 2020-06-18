Последние новости раздела
- Пасечник изменил порядок въезда в "ЛНР" через КПВВ "Станица Луганская"17:00
- В "ЛНР" разрешили выезд в Россию за паспортами РФ10:00
- 17 июня через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 159 человек09:00
- Оккупанты на неделю перекроют движение в центре Луганска17:00
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 17 июня14:00
- Вчера через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 155 человек12:00
- В Луганске вооруженные боевики разогнали очередь за пропусками для КПВВ10:00
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 16 июня14:00
- За воскресенье КПВВ "Станица Луганская" смог пересечь 181 человек16:00
- С 15 июня отменяется обязательная обсервация для жителей ОРДЛО и Крыма при въезде в Украину16:00
В "ЛНР" разрешили выезд в Россию за паспортами РФ
18.06.2020 10:00
В Луганске "Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия" разрешила выезд за паспортами РФ лицам, получившим уведомление о готовности к выдаче документа, передает Cxid.info.
Об этом сообщили в пресс-службе "правительства".
Ранее перевозка луганчан к пунктам получения паспортов Российской Федерации на территории РФ была временно приостановлена в связи с угрозой распространения коронавируса.
Теги: Россия, паспорт, ЛНР
Читайте также:
- В «ДНР» в очередной раз обещают выдать «паспорта РФ с ростовской пропиской»
- В «ДНР» сообщили, нужно ли получать российское удостоверение, чтобы ездить по России
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов
- В ОРЛО назвали общее количество граждан, получивших паспорта РФ
- "Не исполнили свой долг в "Л/ДНР": Россия приготовила подлый "сюрприз" для получателей паспортов на Донбассе
- Пасечник изменил порядок въезда в "ЛНР" через КПВВ "Станица Луганская"17:00
- В "ЛНР" разрешили выезд в Россию за паспортами РФ10:00
- 17 июня через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 159 человек09:00
- Оккупанты на неделю перекроют движение в центре Луганска17:00
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 17 июня14:00
- Вчера через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 155 человек12:00
- В Луганске вооруженные боевики разогнали очередь за пропусками для КПВВ10:00
- Пушилин рассказал, кого будут пропускать через линию разграничения09:00
- В результате обстрела Авдеевки ранена мирная жительница17:00
- В ОРДО за сутки от коронавируса умерли сразу 5 человек16:00
- Пасечник изменил порядок въезда в "ЛНР" через КПВВ "Станица Луганская"17:00
- Украинские дизайнеры создали "персональные офисы" для работы "на удаленке"16:00
- В Госпогранслужбе Украины ответили на актуальные вопросы пересечения границы (ВИДЕО)15:00
- Рада отменила ВНО и ГИА в этом году14:00
- У Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирус13:00
- Определился первый финалист Кубка Украины по футболу (ВИДЕО)12:00
- В Украине растет количество новых случаев COVID-19 за сутки11:00
- В "ЛНР" разрешили выезд в Россию за паспортами РФ10:00
- 17 июня через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 159 человек09:00
- В Молдове зафиксирован суточный антирекорд по числу зараженных COVID08:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики15:00
- Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды18:00
- Что мешает отыскать стоящую работу в Донецкой области09:00
- Поддержка в трудные времена. Что предлагает государство аграриям?13:00
- Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі18:00
- Пушилин рассказал, кого будут пропускать через линию разграничения
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 16 июня
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 17 июня
- В Луганске вооруженные боевики разогнали очередь за пропусками для КПВВ
- В Краматорске нашли пропавший пять лет назад бронетранспортер
- В "ДНР" заявили о похищении украинскими силовиками боевика, ранее освобожденного по обмену
- Пасечник изменил порядок въезда в "ЛНР" через КПВВ "Станица Луганская"
- Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля
- В ОРДО за сутки от коронавируса умерли сразу 5 человек
- "ПриватБанк" предупредил о новой схеме мошенников