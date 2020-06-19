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Очевидцы рассказали о ситуации на КПВВ «Станица Луганская»
На КПВВ "Станица Луганская" "ЛНР" начала пропуск людей без списков. Об этом сообщают очевидцы и публикуют фото, передает Cxid.info.
Люди отмечают, что тем, кто следует на подконтрольную украинской власти территорию, желательно заранее установить в смартфон приложение "Дій вдома".
Пользователи соцсети комментируют ситуацию:
Анна: "9:26. Мама прошла полчаса назад Станицу. Без приложения "Дій вдома" не впустят в Украину, это обязательно! Людей много, прошла часа за два обе границы";
Крис: "9:43. Привет, только прошла КПП "Станица". Людей очень много, в 7:00 проехало 4 автобуса с автовокзала, на остановке стояло около 150-200 человек. Затем автобусы стали забирать людей на остановке. Сильная давка, но все довольно быстро произошло на "ЛНР". На украинском КПП все начинается с установки приложения, затем меряют температуру и документы проверяют, я ехала с собакой, документы никакие не смотрели на нее, досмотр чемодана, сами показываете дно чемодана и все, еще раз проверяет приложение на выходе полиция. Выходим и очень много перевозов в любой город, можно найти сразу поездку на "Блаблакаре". И лучше всего установить приложение заранее дома, чтобы не было проблем, интернет хороший. В 9:00 все уже прошла";
"Администратор": "11:35. Только что с кольца 50 лет. Разговаривал с таксистами и водителем автобуса. С утра из Луганска выехало 8 автобусов. 2 вернули. Украина пропускает только с самоизоляцией на 14 дней. Туда-обратно за день не получится. В "ЛНР" с пропиской свободно. Насчет списков в "ЛНР" не знаю, врать не буду. Еще говорят, что пропускают целый день в обе стороны, а не полдня каждая сторона".
Теги: очевидец, Станица Луганская, КПВВ, ситуация
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