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В Луганске прошла генеральная репетиция парада Победы
22.06.2020 13:00
Генеральная репетиция парада Победы с участием "главы" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонида Пасечника прошла в воскресенье в Луганске, сообщает РИА Новости.
В рамках репетиции были отработаны проходы пеших парадных расчетов и проезд механизированной колонны. В состав колонны, помимо современного вооружения и техники, вошли образцы исторической техники времен Великой Отечественной войны, а также специальной техники "МВД ЛНР".
Теги: Луганск, репетиция, Парад Победы, ЛНР
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