"МИД ЛНР" показало бланк заявления для въезда в ОРЛО через КПВВ "Станица Луганская"

23.06.2020 13:00

С 19 июня Луганск открыл для пересечения свой участок линии разграничения, сообщает Cxid.info.

В сторону Луганска предоставляется свободный переход через КПВВ "Станица Луганская" людям, которые имеют прописку на неподконтрольной Украине части Луганской области.

Проход иностранцев и граждан, прописанных на подконтрольной Украине территории, осуществляется по специальным спискам. Чтобы попасть в него, необходимо подавать заявление в "МИД ЛНР" и получить разрешение на въезд.

Заявление, заполненное в электронном виде, необходимо отправить на e-mail [email protected] с указанием ФИО заявителя в поле "Тема".

"Некорректно заполненные анкеты, анкеты содержащие неполные или недостоверные данные, могут стать причиной отказа в разрешении на въезд на территорию Луганской народной республики", — предупреждают в "министеостве".