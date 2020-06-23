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"МИД ЛНР" показало бланк заявления для въезда в ОРЛО через КПВВ "Станица Луганская"

23.06.2020 13:00
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"МИД ЛНР" показало бланк заявления для въезда в ОРЛО через КПВВ "Станица Луганская"

С 19 июня Луганск открыл для пересечения свой участок линии разграничения, сообщает Cxid.info.
В сторону Луганска предоставляется свободный переход через КПВВ "Станица Луганская" людям, которые имеют прописку на неподконтрольной Украине части Луганской области.
Проход иностранцев и граждан, прописанных на подконтрольной Украине территории, осуществляется по специальным спискам. Чтобы попасть в него, необходимо подавать заявление в "МИД ЛНР" и получить разрешение на въезд.
Заявление, заполненное в электронном виде, необходимо отправить на e-mail [email protected] с указанием ФИО заявителя в поле "Тема".
"Некорректно заполненные анкеты, анкеты содержащие неполные или недостоверные данные, могут стать причиной отказа в разрешении на въезд на территорию Луганской народной республики", — предупреждают в "министеостве".



Теги: ЛНР, Станица Луганская, КПВВ, заявление
 
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