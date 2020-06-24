Главная / Новости / Луганская область / Луганчанка пропала после пересечения КПВВ «Станица Луганская»
Последние новости раздела
- В ОРДЛО запускают спецрейсы для голосования за поправки в Конституцию РФ17:00
- Луганчанка пропала после пересечения КПВВ «Станица Луганская»16:00
- В ОРДЛО подтвердили более 1500 случаев заболевания COVID-1915:00
- Стало известно, когда в ОРЛО "починят" Vodafone09:00
- "МИД ЛНР" показало бланк заявления для въезда в ОРЛО через КПВВ "Станица Луганская"13:00
- График работы мобильных пунктов Ощадбанка на Донбассе с 22 по 26 июня09:00
- Зеленский выступил за бесплатное обучение жителей ОРДЛО в украинских ВУЗах15:00
- В Луганске прошла генеральная репетиция парада Победы13:00
- Ситуация на КПВВ «Станица Луганская» по сообщениям очевидцев18:00
- Очевидцы рассказали о ситуации на КПВВ «Станица Луганская»14:00
Луганчанка пропала после пересечения КПВВ «Станица Луганская»
24.06.2020 16:00
22 июня Полякова Светлана Константиновна, 14.05.1949 г.р., направлялась в Луганск, однако домой так и не вернулась. Об этом пишут в соцсетях, передает Трибун.
В сообщении говорится, что женщина пересекла КПП в Станице Луганской и села на автобус в Луганск. Однако домой она так и не доехала.
«Родные не знают, где искать. Обзвонили все больницы в Луганске. В Новоселовке ее тоже нет. Если у кого-то есть хоть какая-нибудь информация, откликнитесь, пожалуйста! Тел.: 0721649288, Елизавета», - сказано в сообщении.
Теги: человек, исчезновение, Станица Луганская, КПВВ
Читайте также:
- Пересечение линии разграничения: Что делать, если пропал человек
- Межбанк открылся в диапазоне 8,12-8,16 грн за доллар
- Пошел в гости и пропал
- Межбанк открылся в диапазоне 8,02-8,06 грн за доллар
- Друзья в панике: российский актёр сбежал от славы и пропал (ФОТО)
- Гривня на межбанке немного сдала позиции
- В ОРДЛО запускают спецрейсы для голосования за поправки в Конституцию РФ17:00
- Луганчанка пропала после пересечения КПВВ «Станица Луганская»16:00
- В ОРДЛО подтвердили более 1500 случаев заболевания COVID-1915:00
- В "ДНР" заявили о бесплатности обсервации для прибывших с Украины11:00
- Стало известно, когда в ОРЛО "починят" Vodafone09:00
- В ОРДО рассказали о порядке обсервации въезжающих в «республику»14:00
- "МИД ЛНР" показало бланк заявления для въезда в ОРЛО через КПВВ "Станица Луганская"13:00
- В "ДНР" установили дополнительные блокпосты для "фильтрации" потока выезжающих11:00
- График работы мобильных пунктов Ощадбанка на Донбассе с 22 по 26 июня09:00
- В "ДНР" назвали условия въезда в ОРДО через КПВВ "Еленовка"16:00
- Луганчанка пропала после пересечения КПВВ «Станица Луганская»16:00
- В ОРДЛО подтвердили более 1500 случаев заболевания COVID-1915:00
- "Мариуполь" - "Ворскла": анонс матча 1/2 финала Кубка Украины14:00
- Путин принял парад Победы в Москве (ВИДЕО)13:00
- Украинские музыканты провели концертный тур в зоне ООС (ВИДЕО)12:00
- В "ДНР" заявили о бесплатности обсервации для прибывших с Украины11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 июня10:00
- Стало известно, когда в ОРЛО "починят" Vodafone09:00
- В трех областях Украины могут вернуть жесткий карантин08:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики15:00
- Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды18:00
- В "ДНР" назвали условия въезда в ОРДО через КПВВ "Еленовка"
- В "ДНР" установили дополнительные блокпосты для "фильтрации" потока выезжающих
- В ОРДО рассказали о порядке обсервации въезжающих в «республику»
- Ситуация в КПВВ "Еленовка" на Донбассе 22 июня
- ГПСУ сообщила о ситуации в КПВВ «Новотроицкое»
- Боевики "ДНР" установили на КПВВ "Еленовка" стелу "Россия" (ВИДЕО)
- "МИД ЛНР" показало бланк заявления для въезда в ОРЛО через КПВВ "Станица Луганская"
- График работы мобильных пунктов Ощадбанка на Донбассе с 22 по 26 июня
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня
- Зеленский выступил за бесплатное обучение жителей ОРДЛО в украинских ВУЗах