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На КПВВ «Станица Луганская» задержали двух нарушителей карантина
На КПВВ «Станица Луганская» украинские пограничники задержали двух женщин, которые хотели вернутся в Луганск не пробыв 14 дней в самоизоляции, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
Они пытались попасть на временно оккупированную территорию, хотя должны были находиться на самоизоляции еще 9 дней.
«Об указанных фактах пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции для осуществления ими соответствующих процессуальных действий в отношении нарушителей правил карантина», — говорится в сообщении.
В Украине принят закон, согласно которому нарушение санитарных норм и правил по предотвращению инфекционных заболеваний карается штрафом в размере 17-51 тыс. грн или арестом на срок до 6 месяцев/ограничением свободы на срок до 3 лет/лишением свободы на срок до 3 лет. Если эти же деяния повлекут смерть человека или иные тяжкие последствия — виновному грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Теги: Донбасс, нарушение, карантин, Станица Луганская, КПВВ
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