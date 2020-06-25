На КПВВ «Станица Луганская» задержали двух нарушителей карантина

25.06.2020 12:00

На КПВВ «Станица Луганская» украинские пограничники задержали двух женщин, которые хотели вернутся в Луганск не пробыв 14 дней в самоизоляции, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Они пытались попасть на временно оккупированную территорию, хотя должны были находиться на самоизоляции еще 9 дней.

«Об указанных фактах пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции для осуществления ими соответствующих процессуальных действий в отношении нарушителей правил карантина», — говорится в сообщении.

В Украине принят закон, согласно которому нарушение санитарных норм и правил по предотвращению инфекционных заболеваний карается штрафом в размере 17-51 тыс. грн или арестом на срок до 6 месяцев/ограничением свободы на срок до 3 лет/лишением свободы на срок до 3 лет. Если эти же деяния повлекут смерть человека или иные тяжкие последствия — виновному грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.