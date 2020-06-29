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В "ЛНР" арестовали министра строительства и ЖКХ
Сотрудники "МГБ" "ЛНР" задержали министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максима Протасова при получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе "ведомства", передает Cxid.info.
«Результатом оперативно-розыскных мероприятий стало задержание с поличным министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Протасова Максима Алексеевича при получении взятки в крупном размере», — говорится в сообщении.
В "МГБ" рассказали, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий «вскрыли коррупционную схему хищения бюджетных средств в рамках реализации государственных целевых программ».
В отношении Протасова возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 359 «Получение взятки» Уголовного кодекса. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Теги: Донбасс, министр, арест, ЛНР
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