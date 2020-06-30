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Cитуация на КПВВ «Станица Луганская» 30 июня

30.06.2020 15:00
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Cитуация на КПВВ «Станица Луганская» 30 июня

Пропуск людей через КПВВ «Станица Луганская» продолжается в прежнем режиме. Об этом очевидцы пишут в соцсети, сообщает "Трибун".
«Для выезда из территории «ЛНР» в Украину необходимо установить на смартфон приложение «Дій вдома» и активировать его на КПВВ в присутствии проверяющих. Для прохода из Украины в «ЛНР» необходима прописка на территории «ЛНР» либо разрешение от «МИД ЛНР», в случае отсутствия прописки», - сказано в сообщении.
Отмечается, что очередей на КПВВ практически нет. По данным Госпогранслужбы Украины вчера данный КПВВ пересекло более 800 человек



Теги: Донбасс, Станица Луганская, КПВВ, ситуация
 
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