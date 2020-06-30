Последние новости раздела
- В "ЛНР" продлили верификацию пенсионеров до 31 октября09:00
- Cитуация на КПВВ «Станица Луганская» 30 июня15:00
- В ОРЛО снова пропал "Vodafone". На этот раз из-за жары14:00
- В "ЛНР" арестовали министра строительства и ЖКХ15:00
- Украина представила в ТКГ план по выборам в ОРДЛО09:00
- Кабмин отменил самоизоляцию для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма08:00
- В ОРЛО начала появляться связь Vodafone15:00
- На КПВВ «Станица Луганская» задержали двух нарушителей карантина12:00
- В ОРДЛО запускают спецрейсы для голосования за поправки в Конституцию РФ17:00
- Луганчанка пропала после пересечения КПВВ «Станица Луганская»16:00
В ОРЛО снова пропал "Vodafone". На этот раз из-за жары
30.06.2020 14:00
В некоторых городах на оккупированной части Луганщины вновь не работает связь оператора "Vodafone". Об этом заявляют в так называемом "министерстве связи ЛНР", передает "Трибун".
"Прекращено обслуживание абонентов в населенных пунктах Красный Луч, Молодогвардейск, Суходольск в следствие перегрева телекоммуникационного оборудования на узловых объектах связи (вышли из строя климатические установки)", - сказано в сообщении.
Сроки проведения ремонтно-восстановительных работ будут известны после поставки запасных частей в ОРЛО компанией ЧАО "ВФ Украина" (компания, оказывающая услуги сотовой связи под торговой маркой "Vodafone").
Теги: Донбасс, Vodafone, жара, ОРЛО
Читайте также:
- Боевики представили проект дорожной карты по обслуживанию Vodafone в ОРДО
- В Макеевке жара уменьшила количество транспорта
- На Донецкой железной дороге рельсы раскалились до рекордных температур
- Жара становится причиной инфарктов и инсультов у жителей Макеевки
- Поезда замедляют ход. Солнце "плавит" рельсы
- Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков
- В "ДНР" изменили порядок выезда в Россию и "ЛНР"10:00
- В "ЛНР" продлили верификацию пенсионеров до 31 октября09:00
- В ОРДО утвердили новые тарифы на тепло и горячую воду16:00
- Cитуация на КПВВ «Станица Луганская» 30 июня15:00
- В ОРЛО снова пропал "Vodafone". На этот раз из-за жары14:00
- «ДНР» открыла Седово и Безыменное для отдыхающих, но не для всех12:00
- Мариуполь затопило после сильного ливня (ВИДЕО)08:00
- В "ЛНР" арестовали министра строительства и ЖКХ15:00
- Украина не будет закрывать свои КПВВ в Донецкой области10:00
- Волонтеры и военнослужащие запустили в небо над Донецком 15-метровый флаг Украины (ВИДЕО)09:00
- В Украине вырос прожиточный минимум и минимальная пенсия12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 июля 11:00
- В "ДНР" изменили порядок выезда в Россию и "ЛНР"10:00
- В "ЛНР" продлили верификацию пенсионеров до 31 октября09:00
- Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом РФ08:00
- В NASA создали "антикоронавирусное" ожерелье17:00
- В ОРДО утвердили новые тарифы на тепло и горячую воду16:00
- Cитуация на КПВВ «Станица Луганская» 30 июня15:00
- В ОРЛО снова пропал "Vodafone". На этот раз из-за жары14:00
- Шмыгаль назвал условие для возврата к жесткому карантину13:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- "ДНР" снова закрыла КПВВ на линии разграничения
- В ОРДО утвердили новые тарифы на тепло и горячую воду
- Украина не будет закрывать свои КПВВ в Донецкой области
- «ДНР» открыла Седово и Безыменное для отдыхающих, но не для всех
- Волонтеры и военнослужащие запустили в небо над Донецком 15-метровый флаг Украины (ВИДЕО)
- В "ЛНР" арестовали министра строительства и ЖКХ
- Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля
- Мариуполь затопило после сильного ливня (ВИДЕО)
- Cитуация на КПВВ «Станица Луганская» 30 июня
- В "ДНР" изменили порядок выезда в Россию и "ЛНР"