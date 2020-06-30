В ОРЛО снова пропал "Vodafone". На этот раз из-за жары

30.06.2020 14:00

В некоторых городах на оккупированной части Луганщины вновь не работает связь оператора "Vodafone". Об этом заявляют в так называемом "министерстве связи ЛНР", передает "Трибун".

"Прекращено обслуживание абонентов в населенных пунктах Красный Луч, Молодогвардейск, Суходольск в следствие перегрева телекоммуникационного оборудования на узловых объектах связи (вышли из строя климатические установки)", - сказано в сообщении.

Сроки проведения ремонтно-восстановительных работ будут известны после поставки запасных частей в ОРЛО компанией ЧАО "ВФ Украина" (компания, оказывающая услуги сотовой связи под торговой маркой "Vodafone").