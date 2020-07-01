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Архив - Луганская область

В "ЛНР" продлили верификацию пенсионеров до 31 октября

01.07.2020 09:00
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В "ЛНР" продлили верификацию пенсионеров до 31 октября

В "ЛНР" продлили срок проведения актуализации данных получателей пенсионных выплат до 31 октября. Об этом сообщила "исполняющая обязанности председателя Пенсионного фонда" Татьяна Меженская, передает Cxid.info.
Она отметила, что актуализация данных пенсионеров должна была завершится 30 июня.
"Ввиду сложившейся эпидемической ситуации работа с гражданами с апреля текущего года была приостановлена, и только сейчас мы вернулись к прежним объемам проведения актуализации данных. Сегодня Правительством ЛНР принято решение о продлении сроков до 31 октября 2020 года", — сказала Меженская.
Она также отметила, что этого времени достаточно для проведения всех необходимых мероприятий и призвала пенсионеров не создавать очередей в отделениях почтовой связи.
По данным "ПФ республики" на данный момент актуализацию данных прошла лишь половина получателей пенсий.



Теги: Донбасс, пенсионер, ОРЛО
 
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