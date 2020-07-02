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В ОРЛО число случаев заражения COVID-19 перевалило за полтысячи
02.07.2020 13:00
Луганские медики зарегистрировали 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе "минздрава" "ЛНР".
«Всего по состоянию на 9:00 2 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 504», — говорится в сообщении.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 450 человек.
За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 13 человек.
Теги: ОРЛО, ситуация, COVID-19
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