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В Нацполиции заподозрили боевиков в поджоге лесов Луганщины
08.07.2020 17:00
Национальная полиция Украины рассматривает еще одну версию возникновения пожаров в Луганской области. Есть возможность попадания снарядов с территории неподконтрольной Украине. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко на заседании правительства, передает РБК-Украина.
"У нас есть оперативная информация, что накануне был обстрел военного опорного пункта со стороны противника трассирующими боеприпасами", - заявил он.
Ранее в Нацполиции озвучили три версии возникновения пожара в Луганской области - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.
Теги: Донбасс, пожар, боевик, ОРДЛО
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