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Зеленский на Луганщине: компенсации для пострадавших и авиация для пожаротушения
Утром 8 июля президент Владимир Зеленский прилетел в Луганскую область, где горят леса, сообщает Офис президента Украины.
Зеленский заслушал доклад о ситуации с пожарами от министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина.
По итогам совещания Президент Украины сообщил о решении выделить 300 тыс. грн каждой семье, которая потеряла жилье в результате стихии.
Также Владимир Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения лесных пожаров. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.
«У нас есть три очага, которые вызывают беспокойство. Президент сегодня принял решение об использовании авиации. Авиация уже в воздухе», — отметил он.
По словам Авакова, особенностями принятия решения были близость линии разграничения и отсутствие понимания со стороны оккупационных властей с той стороны линии разграничения.
Министр добавил, что поставлена цель до конца дня полностью локализовать все очаги пожара.
Теги: пожар, компенсация, Луганская область, авиация
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