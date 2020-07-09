Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В ТКГ назвали предварительные сроки открытия двух новых КПВВ на Луганщине

09.07.2020 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ТКГ назвали предварительные сроки открытия двух новых КПВВ на Луганщине

Участники Трехсторонней контактной группы в Минске пришли к согласию относительно возможного открытия в Луганской области еще двух контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Новые пропускные пункты в районе Золотого и Счастья могут открыть в течение четырех месяцев. Об этом сообщили в Офисе президента, передает «Cxid.info».
Отмечается, что инициатива была озвучена украинской стороной и была поддержана другими участниками ТКГ.
«Для решения гуманитарных вопросов украинская делегация подчеркнула на необходимости и готовности со своей стороны обеспечить пропуск граждан через все КПВВ, однако вопрос остается нерешенным из-за неконструктивной позиции другой стороны. Поддержку нашла позиция украинской делегации о возможности открытия двух новых КПВВ в Луганской области в течение четырех месяцев», — сообщили в ОП.



Теги: Счастье, КПВВ, Золотое, ТКГ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх