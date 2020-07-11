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Глава ЛугОГА назвал сроки и суммы компенсаций пострадавшим от пожаров

11.07.2020 15:00
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Глава ЛугОГА назвал сроки и суммы компенсаций пострадавшим от пожаров

Семьям погибшим в результате пожаров будет выплачено по 200 тысяч гривен. Об этом заявил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера, передает Корреспондент.net.
"К середине следующей недели у нас уже будут деньги, выделенные Кабмином… 200 тысяч семьям, к сожалению, погибших пяти человек", - сказал Гайдай.
Он напомнил, что тем, у кого полностью пожаром уничтожен дом будет выплачено по 300 тысяч грн, на ремонт домов, которые частично пострадали от огня по 50 тысяч грн. и по 20 тысяч – на возмещение ущерба пострадавшим.



Теги: пожар, компенсация, Луганская область, пострадавшие, ОГА
 
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