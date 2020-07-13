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Архив - Луганская область

В ОРЛО приступили к оборудованию новых КПВВ на линии разграничения (ВИДЕО)

13.07.2020 11:00
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В ОРЛО приступили к оборудованию новых КПВВ на линии разграничения (ВИДЕО)

В ОРЛО начались работы по оборудованию первых автомобильных контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения в районах городов Счастье и Золотое. Об этом сообщил руководитель так называемой «СЦКК ЛНР» Михаил Филипоненко, передает Трибун.
«Сроки строительства определены в рамках 4 месяцев. Мы со своей стороны не будем затягивать данный процесс. И постараемся как можно быстрее выполнить взятые на себя обязательства», – сообщил он.
Сообщается, что на территории работают саперы, по разминированной зоне – коммунальщики.
«С украинской стороной удалось достичь договоренности о создании пунктов пропуска 8 июля на заседании Трехсторонней контактной группы. Со своей стороны мы предоставили на весь период работ режим безопасности. Сейчас местность проработали саперы и в дальнейшем будем выполнять шаги для создания инфраструктуры», – сообщила представитель «ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева.



Теги: Донбасс, строительство, ЛНР, КПВВ
 
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