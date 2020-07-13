- График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 13 по 19 июля16:00
- В ОРЛО приступили к оборудованию новых КПВВ на линии разграничения (ВИДЕО)11:00
- Глава ЛугОГА назвал сроки и суммы компенсаций пострадавшим от пожаров15:00
- Ощадбанк назвал сумму, полученную клиентами в отделениях Станицы Луганской за неделю12:00
- Послы четырех стран ЕС посетили прифронтовые города Донбасса09:00
- Появилось видео вероятного начала пожаров на Луганщине (ВИДЕО)16:00
- В ОРДЛО выявили 38 заболевших COVID-19 за сутки13:00
- В ТКГ назвали предварительные сроки открытия двух новых КПВВ на Луганщине10:00
- В Нацполиции заподозрили боевиков в поджоге лесов Луганщины17:00
- В ГПСУ сообщили, сколько людей вчера пересекли линию соприкосновения на Донбассе14:00
В ОРЛО приступили к оборудованию новых КПВВ на линии разграничения (ВИДЕО)
В ОРЛО начались работы по оборудованию первых автомобильных контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения в районах городов Счастье и Золотое. Об этом сообщил руководитель так называемой «СЦКК ЛНР» Михаил Филипоненко, передает Трибун.
«Сроки строительства определены в рамках 4 месяцев. Мы со своей стороны не будем затягивать данный процесс. И постараемся как можно быстрее выполнить взятые на себя обязательства», – сообщил он.
Сообщается, что на территории работают саперы, по разминированной зоне – коммунальщики.
«С украинской стороной удалось достичь договоренности о создании пунктов пропуска 8 июля на заседании Трехсторонней контактной группы. Со своей стороны мы предоставили на весь период работ режим безопасности. Сейчас местность проработали саперы и в дальнейшем будем выполнять шаги для создания инфраструктуры», – сообщила представитель «ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева.
Теги: Донбасс, строительство, ЛНР, КПВВ
- Станица Луганская теперь получает электроэнергию от Украины и не зависит от прихотей боевиков "ЛНР"
- На оккупированных территориях переоборудуют больницы под госпитали и строят морги
- Пасечник пообещал обеспечить жильем наемников ОРЛО
- Захарченко и "Ташкент" задумали очередной этап "национализации": известно, какие объекты в "ДНР" попадут под крупную волну "отжима"
- Украина возьмет в долг почти миллиард евро на строительство дорог
- Плевок в душу «русскому миру». Власти «ЛНР» ввели плату за право въезда на подконтрольную им территорию в евро
- График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 13 по 19 июля16:00
- Дружковка и Константиновка сегодня остались без водоснабжения14:00
- Пограничники пропустили в ОРДО через КПВВ "Новотроицкое" 60 человек13:00
- В ОРЛО приступили к оборудованию новых КПВВ на линии разграничения (ВИДЕО)11:00
- В "ДНР" рассказали о порядке работы КПП «Еленовка» 13 июля09:00
- Завтра ожидается очередное открытие КПП "Еленовка" на въезд в «ДНР»15:00
- Глава ЛугОГА назвал сроки и суммы компенсаций пострадавшим от пожаров15:00
- Денис Казанский показал как "асвабадители" поставили Донбасс на колени (ВИДЕО)13:00
- Житель ОРДО рассказал об "отдыхе" в Седово15:00
- Ощадбанк назвал сумму, полученную клиентами в отделениях Станицы Луганской за неделю12:00
- Рада ввела сбор за вылет авиапассажиров17:00
- График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 13 по 19 июля16:00
- На границе Армении и Азербайджана вспыхнул вооруженный конфликт15:00
- Дружковка и Константиновка сегодня остались без водоснабжения14:00
- Пограничники пропустили в ОРДО через КПВВ "Новотроицкое" 60 человек13:00
- Выборы президента в Польше: опубликованы предварительные результаты12:00
- В ОРЛО приступили к оборудованию новых КПВВ на линии разграничения (ВИДЕО)11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 июля10:00
- В "ДНР" рассказали о порядке работы КПП «Еленовка» 13 июля09:00
- Ученые заявили о краткосрочности иммунитета к COVID-1908:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Житель ОРДО рассказал об "отдыхе" в Седово
- Денис Казанский показал как "асвабадители" поставили Донбасс на колени (ВИДЕО)
- Ощадбанк назвал сумму, полученную клиентами в отделениях Станицы Луганской за неделю
- Завтра ожидается очередное открытие КПП "Еленовка" на въезд в «ДНР»
- В ОРЛО приступили к оборудованию новых КПВВ на линии разграничения (ВИДЕО)
- Послы четырех стран ЕС посетили прифронтовые города Донбасса
- В "ДНР" рассказали о порядке работы КПП «Еленовка» 13 июля
- Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля
- УЕФА определил место проведения матча «Шахтер» - «Вольфсбург»
- Пограничники пропустили в ОРДО через КПВВ "Новотроицкое" 60 человек