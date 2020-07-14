В ОРЛО организовали крестный ход «За мир в Донбассе»

14.07.2020 09:00

В ОРЛО всех православных христиан приглашают принять участие в крестном ходе «За мир в Донбассе», который состоится в Луганске с 14 по 16 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации города, передает «Cxid.info».

Крестный ход по территории Луганска начнется с 10:00 и пройдет по следующим маршрутам:

14 июля - храм святых мучеников Гурия, Самона и Авива (улица Советская, 80) — Свято-Петропавловский кафедральный собор (переулок 2-й Кооперативный, 10а);

15 июля - храм святых мучеников Гурия, Самона и Авива (улица Советская, 80) — храм Всех Святых и Свято-Благовещенский храм (район троллейбусного парка и автовокзала);

16 июля — храм святых мучеников Гурия, Самона и Авива (улица Советская, 80) — Свято-Вознесенский храм (поселок Малая Вергунка, улица Южная, 10а).