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На КПВВ "Станица Луганская" скончался 62-летний мужчина
15.07.2020 08:00
При прохождении КПВВ "Станица Луганская" умер житель временно оккупированных территорий – 62-летний мужчина, сообщает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел утром 14 июля, когда мужчина упал на выходе с КПВВ. Фельдшеры Международной медицинской помощи, представители ГСЧС, врачи скорой помощи более 30 минут боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.
О погибшем известно, что он был зарегистрирован в оккупированном наемниками РФ городе Ровеньки.
Теги: мужчина, смерть, Станица Луганская, КПВВ
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