Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

На КПВВ "Станица Луганская" скончался 62-летний мужчина

15.07.2020 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На КПВВ "Станица Луганская" скончался 62-летний мужчина

При прохождении КПВВ "Станица Луганская" умер житель временно оккупированных территорий – 62-летний мужчина, сообщает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел утром 14 июля, когда мужчина упал на выходе с КПВВ. Фельдшеры Международной медицинской помощи, представители ГСЧС, врачи скорой помощи более 30 минут боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.
О погибшем известно, что он был зарегистрирован в оккупированном наемниками РФ городе Ровеньки.



Теги: мужчина, смерть, Станица Луганская, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх