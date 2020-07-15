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Сегодня часть Луганска останется без воды
«Лугансквода» 15 июля прекратит водоснабжение южной части Луганска в связи с подготовкой объектов водоснабжения к работе в осенне-зимний период. Об этом сообщила пресс-служба предприятия, передает Cxid.info.
«В связи с проведением планово-предупредительного ремонта запорной арматуры и насосного оборудования на насосной станции «Артемовская» в Луганске, 15 июля с 08:00 будет прекращена подача воды потребителям Артемовского района, а именно: поселка Косиора, кварталов Мирный, Ольховский, Заречный, Степной, Южный, Героев Сталинграда, Ленинского Комсомола и улиц Победоносная, 2-я Краснознаменная», — говорится в сообщении.
Возобновить водоснабжение планируется к утру 16 июля. В «Луганскводе» призвали потребителей обеспечить необходимый запас воды.
Теги: Луганск, ремонт, водоснабжение
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