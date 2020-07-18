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Архив - Луганская область

В оккупированном Луганске переименовали университет им. Шевченко

18.07.2020 15:00
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В оккупированном Луганске переименовали университет им. Шевченко

В оккупированном Луганске переименовали Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко. Такое решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании правительства, пишут СМИ.
"Переименовать государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ЛНР "Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко <...> в государственное образовательное учреждение высшего образования ЛНР "Луганский государственный педагогический университет"", — указывается в решении.
Кроме того, переименован "Донбасский государственный технический университет" в Алчевске в "Донбасский государственный технический институт".



Теги: университет, переименование
 
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