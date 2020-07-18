Главная / Новости / Луганская область / В оккупированном Луганске переименовали университет им. Шевченко
Последние новости раздела
- В оккупированном Луганске переименовали университет им. Шевченко15:00
- СБУ задержала одного из "создателей" "ЛНР"09:00
- На КПВВ "Станица Луганская" задержали "наркокурьера"09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в ОРДЛО на 15 июля14:00
- Сегодня часть Луганска останется без воды10:00
- На КПВВ "Станица Луганская" скончался 62-летний мужчина08:00
- Завтра КПВВ «Станица Луганская» сократит время работы на 2 часа14:00
- Красный Крест запустил линию психологической поддержки для жителей Донбасса12:00
- В ОРЛО организовали крестный ход «За мир в Донбассе»09:00
- График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 13 по 19 июля16:00
В оккупированном Луганске переименовали университет им. Шевченко
18.07.2020 15:00
В оккупированном Луганске переименовали Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко. Такое решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании правительства, пишут СМИ.
"Переименовать государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ЛНР "Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко <...> в государственное образовательное учреждение высшего образования ЛНР "Луганский государственный педагогический университет"", — указывается в решении.
Кроме того, переименован "Донбасский государственный технический университет" в Алчевске в "Донбасский государственный технический институт".
Теги: университет, переименование
Читайте также:
- Барельеф Стуса валяется на складе "муниципалитета"
- Менеджеров внедряют в медицину
- Высшее образование подорожало, но вузы пошли навстречу выпускникам
- История – шок: уйдя с лекции с симптомами "похмельного синдрома", 21-летняя студентка в больнице лишилась ног, части руки и пальцев
- Руководитель ДонНУ опровергает небылицы о корпорациях
- Донецкие хирурги отметили юбилей
- Оккупационные власти "ДНР" объявили дату очередного открытия КПВВ "Еленовка"15:00
- В оккупированном Луганске переименовали университет им. Шевченко15:00
- В "ДНР" заявили об обширной агентурной сети в спецслужбах Украины10:00
- СБУ задержала одного из "создателей" "ЛНР"09:00
- Донецкая ОВГА анонсировала запуск мобильных ЦПАУ на всех КПВВ17:00
- В "ДНР" сообщили, где можно сделать платный ПЦР-тест на COVID-1911:00
- Сегодня в "ДНР" возобновят работу КПВВ "Еленовка"09:00
- В соцсетях сообщили об очередном открытии КПВВ "Еленовка"14:00
- На КПВВ "Станица Луганская" задержали "наркокурьера"09:00
- Красный Крест привез на оккупированный Донбасс 60 тонн гумпомощи16:00
- Оккупационные власти "ДНР" объявили дату очередного открытия КПВВ "Еленовка"15:00
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 июля11:00
- Белорусская команда КВН отказалась ехать в Крым для участия в 1/4 финала высшей лиги10:00
- Британские ученые выделили шесть форм COVID-1909:00
- Иран передал Франции cамописцы со сбитого самолета МАУ17:00
- В оккупированном Луганске переименовали университет им. Шевченко15:00
- Петиция об отставке Зеленского набрала необходимое количество голосов13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июля11:00
- В "ДНР" заявили об обширной агентурной сети в спецслужбах Украины10:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Донецкая ОВГА анонсировала запуск мобильных ЦПАУ на всех КПВВ
- В "ДНР" сообщили, где можно сделать платный ПЦР-тест на COVID-19
- В соцсетях сообщили об очередном открытии КПВВ "Еленовка"
- В "ДНР" заявили об обширной агентурной сети в спецслужбах Украины
- В оккупированном Луганске переименовали университет им. Шевченко
- Сегодня в "ДНР" возобновят работу КПВВ "Еленовка"
- Петиция об отставке Зеленского набрала необходимое количество голосов
- На КПВВ "Станица Луганская" задержали "наркокурьера"
- В России попал в аварию автобус Донецк - Санкт-Петербург
- СБУ задержала одного из "создателей" "ЛНР"