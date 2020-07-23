Последние новости раздела
- Пенсионный фонд "ЛНР" анонсировал проведение горячей линии16:00
- В ТКГ назвали сроки открытия КПВВ в Золотом и Счастье15:00
- Зеленский вместе с президентом Швейцарии сегодня посетят Донбасс11:00
- ТКГ согласовала полное прекращение огня на Донбассе с 27 июля08:00
- Минреинтеграции утвердило новые правила провоза товаров через КПВВ11:00
- С 23 июля на Донбассе ограничат движение грузового транспорта09:00
- Житель Донецка рассказал о поездке в Украину через "ЛНР"10:00
- Пушилин пообещал открыть "границу" с "ЛНР"09:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе14:00
- В Донецке появились предложения поездок на КПВВ «Станица Луганская»09:00
Пенсионный фонд "ЛНР" анонсировал проведение горячей линии
23.07.2020 16:00
Пенсионный фонд (ПФ) "ЛНР" 24 июля проведет горячую линию по вопросам организации выплаты пенсий. Об этом сообщили в "ведомстве", передает Cxid.info.
«24 июля 2020 года с 10:00 до 12:00 начальник отдела организации работы по выплате пенсий управления пенсионного обеспечения Пенсионного фонда "ЛНР" Наталья Вощаная проведет прямую горячую телефонную линию на тему: «Порядок организации выплаты пенсии и иных пенсионных выплат на территории "ЛНР"», — говорится в сообщении.
Задать вопросы можно по телефону (0642) 55 14 24.
Теги: пенсионный фонд, горячая линия, ЛНР
Читайте также:
- В Грузии ликвидирован предполагаемый организатор военного переворота
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Основные версии турецкого путча
- Во Франции заявили о попытке госпереворота
- ФСБ, Курченко и попытка госпереровота: Луценко показал "сенсационные" доказательства измены Саакашвили. ВИДЕО
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- В палатке ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" живут 15 человек17:00
- Пенсионный фонд "ЛНР" анонсировал проведение горячей линии16:00
- В ТКГ назвали сроки открытия КПВВ в Золотом и Счастье15:00
- В "ДНР" сообщили, когда восстановят поврежденные участки канала СДД14:30
- Президент Швейцарии передала 300 тонн реагентов для очистки воды на Донбассе14:00
- Зеленский вместе с президентом Швейцарии сегодня посетят Донбасс11:00
- ТКГ согласовала полное прекращение огня на Донбассе с 27 июля08:00
- В "ДНР" заявили о проблемах с водоснабжением17:00
- 24 июля в Авдеевку приедет мобильный офис «Ощадбанка»16:00
- В девяти городах на Донбассе ограничено водоснабжение14:00
- Во Франции расшифровали данные "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ08:00
- В палатке ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" живут 15 человек17:00
- Пенсионный фонд "ЛНР" анонсировал проведение горячей линии16:00
- Китай отправил на Марс свой первый зонд15:30
- Главным тренером "Динамо" стал экс-наставник "Шахтера"15:15
- В ТКГ назвали сроки открытия КПВВ в Золотом и Счастье15:00
- В "ДНР" сообщили, когда восстановят поврежденные участки канала СДД14:30
- Президент Швейцарии передала 300 тонн реагентов для очистки воды на Донбассе14:00
- В Полтаве вооруженный мужчина взял в заложники начальника уголовного розыска13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июля12:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Житель Донецка рассказал о поездке в Украину через "ЛНР"
- Минреинтеграции утвердило новые правила провоза товаров через КПВВ
- В "ДНР" заявили о проблемах с водоснабжением
- В девяти городах на Донбассе ограничено водоснабжение
- В "ДНР" рассказали об итогах работы КПП «Еленовка» 20 июля
- Пушилин пообещал открыть "границу" с "ЛНР"
- С 23 июля на Донбассе ограничат движение грузового транспорта
- В "ДНР" сообщили, когда восстановят поврежденные участки канала СДД
- Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине еще на месяц
- В палатке ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" живут 15 человек