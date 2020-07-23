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Архив - Луганская область

Пенсионный фонд "ЛНР" анонсировал проведение горячей линии

23.07.2020 16:00
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Пенсионный фонд "ЛНР" анонсировал проведение горячей линии

Пенсионный фонд (ПФ) "ЛНР" 24 июля проведет горячую линию по вопросам организации выплаты пенсий. Об этом сообщили в "ведомстве", передает Cxid.info.
«24 июля 2020 года с 10:00 до 12:00 начальник отдела организации работы по выплате пенсий управления пенсионного обеспечения Пенсионного фонда "ЛНР" Наталья Вощаная проведет прямую горячую телефонную линию на тему: «Порядок организации выплаты пенсии и иных пенсионных выплат на территории "ЛНР"», — говорится в сообщении.
Задать вопросы можно по телефону (0642) 55 14 24.



Теги: пенсионный фонд, горячая линия, ЛНР
 
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