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В ТКГ назвали сроки открытия КПВВ в Золотом и Счастье
23.07.2020 15:00
Два новых контрольных пункта въезда-выезда на линии соприкосновения сторон в н. п. Золотое и Счастье Луганской области откроются не позднее 10 ноября этого года, передает Depo.Донбасс.
Об этом заявила спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау.
"Приветствуя это, я призываю стороны не затягивать с началом строительно-монтажных работ, чтобы они могли быть завершены до наступления холодной поры года", - отметила Грау.
Теги: Луганская область, открытие, КПВВ, ТКГ
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