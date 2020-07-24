В "ЛНР" отменили самоизоляцию для прибывающих из России

24.07.2020 10:00

В "ЛНР" отменили необходимость соблюдения 14-дневного режима самоизоляции для прибывающих с территории РФ. Соответствующий указ подписал "глава" непризнанной республики Леонид Пасечник, сообщают местные СМИ.

В то же время необходимость соблюдения 14-дневного режима самоизоляции сохраняется для прибывающих с подконтрольной Украине территории.