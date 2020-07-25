Последние новости раздела
- "ЛНР" предложила материальную помощь жителям Донбасса16:00
- В "ЛНР" отменили самоизоляцию для прибывающих из России10:00
- Пенсионный фонд "ЛНР" анонсировал проведение горячей линии16:00
- В ТКГ назвали сроки открытия КПВВ в Золотом и Счастье15:00
- Зеленский вместе с президентом Швейцарии сегодня посетят Донбасс11:00
- ТКГ согласовала полное прекращение огня на Донбассе с 27 июля08:00
- Минреинтеграции утвердило новые правила провоза товаров через КПВВ11:00
- С 23 июля на Донбассе ограничат движение грузового транспорта09:00
- Житель Донецка рассказал о поездке в Украину через "ЛНР"10:00
- Пушилин пообещал открыть "границу" с "ЛНР"09:00
"ЛНР" предложила материальную помощь жителям Донбасса
25.07.2020 16:00
Глава "ЛНР" Леонид Пасечник внёс изменения в Указ "О некоторых вопросах пересечения пункта пропуска в Станице Луганской", сообщают местные СМИ.
Так, согласно указу, жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса могут беспрепятственно въезжать на территорию "республики" помимо прочих причин, указанных в тексте документа, также с целью получения денежной помощи отдельным категориям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счёт средств госбюджета "ЛНР".
Теги: Донбасс, помощь, ЛНР
Читайте также:
- Европа даст 17 миллионов евро для помощи переселенцам
- Как помочь шмыгающему носу
- Коза стала "пленницей" колодца
- Европейский союз перечислил Украине первый транш помощи
- Владимир Путин: "Пирожков на Майдане недостаточно, Украине нужна реальная помощь" (ВИДЕО)
- "Не поможем переселенцам – потеряем Донбасс", - Ляшко
- "ЛНР" предложила материальную помощь жителям Донбасса16:00
- В "ДНР" подвели итоги работы КПВВ "Еленовка" 24 июля14:00
- В "ДНР" назвали адреса поликлиник для сдачи тестов на иммунитет к коронавирусу16:00
- Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» 24 июля14:00
- В "ДНР" сообщили график работы гуманитарного коридора через КПП "Еленовка"13:00
- В "ЛНР" отменили самоизоляцию для прибывающих из России10:00
- Сегодня "ДНР" откроет гуманитарный коридор через КПВВ "Еленовка"09:00
- В палатке ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" живут 15 человек17:00
- Пенсионный фонд "ЛНР" анонсировал проведение горячей линии16:00
- В ТКГ назвали сроки открытия КПВВ в Золотом и Счастье15:00
- В аннексированном Крыму во время патриотической акции затонула БРДМ (ВИДЕО)17:00
- "ЛНР" предложила материальную помощь жителям Донбасса16:00
- В "ДНР" подвели итоги работы КПВВ "Еленовка" 24 июля14:00
- Кабмин установил пять обязательных правил карантина в Украине13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 июля11:00
- В Океании обнаружили останки полуметрового голубя10:00
- Зеленский назначил пожизненные стипендии 40 гражданам Украины09:00
- Легендарный Майк Тайсон возвращается на ринг17:00
- В "ДНР" назвали адреса поликлиник для сдачи тестов на иммунитет к коронавирусу16:00
- Наличный доллар подешевел впервые за неделю15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Минреинтеграции утвердило новые правила провоза товаров через КПВВ
- В "ДНР" заявили о проблемах с водоснабжением
- В девяти городах на Донбассе ограничено водоснабжение
- В "ДНР" сообщили, когда восстановят поврежденные участки канала СДД
- В "ДНР" назвали адреса поликлиник для сдачи тестов на иммунитет к коронавирусу
- С 23 июля на Донбассе ограничат движение грузового транспорта
- В "ДНР" сообщили график работы гуманитарного коридора через КПП "Еленовка"
- В ТКГ назвали сроки открытия КПВВ в Золотом и Счастье
- В палатке ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" живут 15 человек
- Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» 24 июля