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Архив - Луганская область

"ЛНР" предложила материальную помощь жителям Донбасса

25.07.2020 16:00
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"ЛНР" предложила материальную помощь жителям Донбасса

Глава "ЛНР" Леонид Пасечник внёс изменения в Указ "О некоторых вопросах пересечения пункта пропуска в Станице Луганской", сообщают местные СМИ.
Так, согласно указу, жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса могут беспрепятственно въезжать на территорию "республики" помимо прочих причин, указанных в тексте документа, также с целью получения денежной помощи отдельным категориям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счёт средств госбюджета "ЛНР".



Теги: Донбасс, помощь, ЛНР
 
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