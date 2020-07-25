"ЛНР" предложила материальную помощь жителям Донбасса

25.07.2020 16:00

Глава "ЛНР" Леонид Пасечник внёс изменения в Указ "О некоторых вопросах пересечения пункта пропуска в Станице Луганской", сообщают местные СМИ.

Так, согласно указу, жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса могут беспрепятственно въезжать на территорию "республики" помимо прочих причин, указанных в тексте документа, также с целью получения денежной помощи отдельным категориям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счёт средств госбюджета "ЛНР".



