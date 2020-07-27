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Архив - Луганская область

Миссия ОБСЕ обнаружила у луганских боевиков военный самолет

27.07.2020 13:00
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Миссия ОБСЕ обнаружила у луганских боевиков военный самолет

Наблюдатели ОБСЕ обнаружили военную авиацию у боевиков так называемой "ЛНР". Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на отчет ОБСЕ.
Так, речь идет о транспортном самолет "Ан-24Т". Известно, что военно-транспортный самолет "Ан-24Т" зафиксировал дрон ОБСЕ в минувший четверг, 23 июля. Его нашли в одном из рукавов аэродрома в поселке Переможное, что в 19 км от временно оккупированного Луганска.
Отдельно отмечено, что днем ранее на данном аэродроме Ан-24Т замечен не был.
Кроме того, помимо самолета, ОБСЕ обнаружили во временно оккупированном Переможном 4 бронетранспортера, 2 БРДМ и 2 БМП оккупационной армии.




Теги: Донбасс, Луганск, самолет, аэродром, ОБСЕ
 
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