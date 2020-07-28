Последние новости раздела
- Зеленский создал ВГА в Северодонецке17:00
- Штаб ОС подвел итоги первых суток перемирия на Донбассе08:00
- Командующий ОС сообщил о первых нарушениях режима перемирия боевиками15:00
- Миссия ОБСЕ обнаружила у луганских боевиков военный самолет13:00
- В "ЛДНР" издали приказы о начале перемирия15:00
- "ЛНР" предложила материальную помощь жителям Донбасса16:00
- В "ЛНР" отменили самоизоляцию для прибывающих из России10:00
- Пенсионный фонд "ЛНР" анонсировал проведение горячей линии16:00
- В ТКГ назвали сроки открытия КПВВ в Золотом и Счастье15:00
- Зеленский вместе с президентом Швейцарии сегодня посетят Донбасс11:00
Зеленский создал ВГА в Северодонецке
28.07.2020 17:00
Президент Владимир Зеленский издал указ об образовании военно-гражданской администрации города Северодонецк Луганской области, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующий указ №297/2020 от 28 июля опубликован на сайте главы государства.
Согласно документу, во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях" в г.Северодонецк создана военно-гражданская администрация.
В связи с этим командующему объединенных сил, главе Луганской областной государственной администрации поручено осуществить меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Теги: Северодонецк, указ, военно-гражданские администрации, Зеленский
Читайте также:
- На Донетчине и Луганщине созданы новые военно-гражданские администрации
- Зоопарк-концлагерь. Полуживого льва Симбу выхаживают врачи
- Сегодня в Северодонецке требовали отставку Туки
- В Северодонецке освятили новый изолятор временного содержания
- Донбасс в огне: массированный удар артиллерии оккупанта спровоцировал масштабный пожар у Северодонецка
- Ющенко издал указ о честных выборах
- Зеленский создал ВГА в Северодонецке17:00
- В "ДНР" жительнице Макеевки дали 10 лет за "шпионаж"16:00
- Вчера через гуманитарный коридор в Еленовке прошли более 250 человек13:00
- Мэр Славянска госпитализирован из-за осложнений от коронавируса10:00
- Штаб ОС подвел итоги первых суток перемирия на Донбассе08:00
- В «ДНР» заявили о восстановлении водоснабжения17:00
- Ощадбанк опубликовал график работы передвижного мобильного пункта в Донецкой области16:00
- Командующий ОС сообщил о первых нарушениях режима перемирия боевиками15:00
- Ливни затопили популярный азовский курорт14:00
- Миссия ОБСЕ обнаружила у луганских боевиков военный самолет13:00
- Зеленский создал ВГА в Северодонецке17:00
- В "ДНР" жительнице Макеевки дали 10 лет за "шпионаж"16:00
- Названа очередная дата премьеры фильма Кристофера Нолана "Тенет"15:00
- Кучма ушел с поста главы украинской делегации в ТКГ14:00
- Вчера через гуманитарный коридор в Еленовке прошли более 250 человек13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 июля12:00
- Суркис опроверг отказ Луческу тренировать киевское Динамо11:00
- Мэр Славянска госпитализирован из-за осложнений от коронавируса10:00
- Ученые назвали богатство главной угрозой человечеству09:00
- Штаб ОС подвел итоги первых суток перемирия на Донбассе08:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- "ЛНР" предложила материальную помощь жителям Донбасса
- Кабмин установил пять обязательных правил карантина в Украине
- Миссия ОБСЕ обнаружила у луганских боевиков военный самолет
- Возле Донецка заметили огромный столб дыма
- Ливни затопили популярный азовский курорт
- В "ДНР" подвели итоги работы КПВВ "Еленовка" 24 июля
- В "ЛДНР" издали приказы о начале перемирия
- Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа
- Командующий ОС сообщил о первых нарушениях режима перемирия боевиками
- В Донецкой области отремонтировали первый участок канала Северский Донец-Донбасс