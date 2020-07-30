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В ОРДЛО прибыл 97-й гуманитарный конвой из России
30.07.2020 13:00
Автомобили очередного, 97-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в оккупированный Луганск, началась их разгрузка, сообщают местные СМИ.
По заявлению "МЧС ЛНР", восемь автомобилей российских спасателей доставили в "республику" 76 тонн медикаментов и медицинского имущества.
В свою очередь «минздрав ДНР» отрапортовал о доставке в Донецк около 65 тонн российского гуманитарного груза медицинскоо назначения.
Следует отметить, что предыдущий гуманитарный конвой из РФ приезжал в ОРДЛО более полугода назад - 19 декабря 2019 года.
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, гуманитарная помощь
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