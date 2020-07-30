В ОРДЛО прибыл 97-й гуманитарный конвой из России

30.07.2020 13:00

Автомобили очередного, 97-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в оккупированный Луганск, началась их разгрузка, сообщают местные СМИ.

По заявлению "МЧС ЛНР", восемь автомобилей российских спасателей доставили в "республику" 76 тонн медикаментов и медицинского имущества.

В свою очередь «минздрав ДНР» отрапортовал о доставке в Донецк около 65 тонн российского гуманитарного груза медицинскоо назначения.

Следует отметить, что предыдущий гуманитарный конвой из РФ приезжал в ОРДЛО более полугода назад - 19 декабря 2019 года.