На Луганщине предложили создать "свободную экономическую зону" с ОРЛО

31.07.2020 10:00

На Луганщине планируют создать условия для трансграничного бизнеса, в котором смогут принять участие не только жители подконтрольной территории, но и предприниматели из «ЛНР». Такое предложение озвучил представитель от Луганщины в Трехсторонний контактной группе Вадим Горан сегодня, 30 июля, на встрече с главой Луганской облгосадминистрации Сергем Гайдаем, передает РПД "Донецкие новости".

Для этого предлагается внедрить проект «Развитие свободных экономических зон в Луганской области».

«Есть идея создать условия для ведения трансграничного бизнеса. То есть организовать в "серой зоне" локацию, где предприниматели как с подконтрольной, так и с неподконтрольной территории могли бы реализовывать свою продукцию», – пояснил Вадим Горан.

Предварительно рассматриваются три варианта для ее расположения, в том числе, в городе Золотое.