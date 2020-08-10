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Волонтеры обеспечили КПВВ «Станица Луганская» высокоскоростным интернетом
На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» волонтеры установили три точки доступа Wi-Fi, передает Cxid.info.
Об этом сообщили в гуманитарной миссии «Пролиска», которая смогла провести интернет на КПВВ при финансовой поддержке Агентства ООН по делам беженцев в Украине.
«К высокоскоростному интернету можно бесплатно подключиться в так называемой «нейтральной» зоне, вблизи восстановленного моста через реку Северский Донец и возле входа на территорию КПВВ «Станица Луганская», — говорится в сообщении.
В организации надеются, что после установки Wi-Fi, у людей, которые пересекают линию соприкосновения будет меньше проблем с установкой приложения «Дій вдома».
Приложение на телефоне — это одно из обязательных условий самоизоляции для тех, кто въезжает со стороны Луганска на территорию, подконтрольную украинской власти. Аналогичные требования действуют на украинских КПВВ в Донецкой области.
В «Пролиске» отмечают, что ежедневно с просьбой помочь установить приложение «Дій вдома» обращаются не менее 20 человек.
«Мы делаем это бесплатно. Раньше раздавали интернет со своих мобильных телефонов, чтобы помочь установить приложение. Было и так, что приходилось людей провожать до самых окон, чтоб интернет не отключился. Стараемся помогать старикам. А иногда и молодежь обращается за помощью, так как не у всех сразу получается разобраться», — рассказала Татьяна Цыкоза, специалистка по социальным вопросам гуманитарного центра «Пролиска-Станица Луганская».
Теги: Интернет, WiFi, волонтеры, Станица Луганская, КПВВ
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