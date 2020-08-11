В Северодонецке требовали проведения местных выборов и увольнения Гайдая

11.08.2020 10:00

Вчера, 10 августа, на митинг около стен Северодонецкой военно-гражданской администрации собрались более двух тысяч жителей Луганской области, с требованием отменить Постановление ЦИК о запрете проведения местных выборов в 8 ОТО Луганской области, сообщает интернет-издание "ВЕСТИ".

Большая часть из них - жители Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Попасной и Счастья. Поддержать местных активистов также приехали лидеры политической силы "Наш край".

В руках присутствующие держали плакаты "Лисичанск сам выберет себе власть", "Гайдая в отставку", "Северодонецк - за выборы", "Мы победили бандитов - и с Гайдаем справимся", "Мы не дадим украсть наш голос".

Сотрудники полиции, в свою очередь, вместо охраны порядка, препятствовали и не пропускали активистов к зданию ВЦА, выстроившись защитным кордоном.

Вместе с отменой скандального решения ЦИК митингующие добивались отставки губернатора Луганской области Сергея Гайдая. Ведь именно он обратился в Центральную избирательную комиссию с предложением отменить выборы в Луганской области.