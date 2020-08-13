Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Новую дорогу "Северодонецк - Станица Луганская" показали в одном видео (ВИДЕО)

13.08.2020 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Новую дорогу "Северодонецк - Станица Луганская" показали в одном видео (ВИДЕО)

Координатор Национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик показал, как сейчас выглядит дорога "Северодонецк - Станица Луганская", сообщает Трибун.
"Вся дорога от и до в одном видео. Плюс еще почти 130 километров, превращенных за несколько месяцев из направления в идеальную дорогу. Напомню, что идея привести в порядок эту дорогу была впервые озвучена в конце ноября прошлого года", - написал Голик.
Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook:



Теги: Северодонецк, дорога, Станица Луганская
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх