Новую дорогу "Северодонецк - Станица Луганская" показали в одном видео (ВИДЕО)

13.08.2020 13:00

Координатор Национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик показал, как сейчас выглядит дорога "Северодонецк - Станица Луганская", сообщает Трибун.

"Вся дорога от и до в одном видео. Плюс еще почти 130 километров, превращенных за несколько месяцев из направления в идеальную дорогу. Напомню, что идея привести в порядок эту дорогу была впервые озвучена в конце ноября прошлого года", - написал Голик.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook: